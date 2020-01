Sky - La Sampdoria attende l'ok del Napoli per Tonelli: domani possibile primo allenamento

Ultimissime calcio mercato Napoli - La Sampdoria cerca un rinforzo in difesa. Archiviata l'idea Kjaer, il club blucerchiato sta provando a riportare Lorenzo Tonelli a Genova.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito:

"Il club di Ferrero attende il via libera dal Napoli per far partire già in giornata il difensore, così da consentirgli di sostenere l'allenamento con i nuovi compagni domani. Il difensore centrale ha vestito la maglia della Samp durante la scorsa stagione collezionando 19 presenze e 1 gol".