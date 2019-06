La Casertana sta pianificando le trattative e le possibilità di inserimento nella rosa per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, nel mirino per la porta c’è Diamante Crispino, portiere classe 1994, cresciuto nelle giovanili del Napoli. Il calciatore, nell’ultima stagione, è stato in prestito a Bisceglie e Siracusa.