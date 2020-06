Ultime calcio Napoli - Kalidou Koulibaly ha ancora diversi anni di contratto ma tante sono le voci di mercato che lo riguardano. Come ricorda Sky Sport, c'è un patto tra lui e il club azzurro, un gentlemen's agreement che è stato trovato diverso tempo fa: nel caso in cui arrivasse un'offerta congrua al suo valore, il Napoli non si metterebbe di traverso.

