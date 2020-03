Sky - Infortunati Napoli: Koulibaly con il gruppo, punta il Barcellona! Preoccupa Maksimovic, le ultime su Insigne e Demme

Ultime notizie Napoli. Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport inviato al Training Center di Castel Volturno, ha rilasciato alcuni aggiornamenti in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non si dovesse giocare a Verona, il Napoli arriverebbe al Barcellona con 19 giorni di stop. Tante variabili e aspetti da considerare, arrivano buone risposte dal campo oggi per quanto riguarda i singoli. Aspettiamo il report di fine giornata, ma le indicazioni che arrivano sono di un Koulibaly che sta intensificando i carichi di lavoro e rientra in gruppo. Venerdì scorso in partitina a Castel Volturno c'è stato più di qualche infortunato: fra questi Maksimovic. Accanto a Manolas magari a Barcellona potrebbe starci proprio Koulibaly, da capire condizione, ritmo e tenuta, ma non dovesse farcela Nikola sarebbe un fattore. Demme sembra aver smaltito la botta presa al ginocchio, sta convivendo con un po' di fastidi Meret mentre Insigne ha un affaticamento muscolare".