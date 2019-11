Sky - Incontro concluso, filtra positività da Castel Volturno. C'è l'apertura di ADL, incontri individuali in palestra: presenti Giuntoli e Ancelotti

Ultimissime Calcio Napoli - Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha parlato a Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E' arrivato De Laurentiis, l'incontro è durato poco più di un'ora. Si è tenuto in palestra, c'erano tutti i calciatori a disposizione per ascoltare il presidente. Presente anche Giuntoli oltre ad Ancelotti.

Non è semplice ricostruire quanto accaduto, i toni sono stati diversi. Il patron ha ringraziato la squadra per la prestazione di Liverpool, ribadendo che dev'essere questa la linea da tenere, lavorare con concentrazione. Si son toccati gli argomenti più caldi, quelli disciplinari.

La linea di principio della società resta di fermezza: le multe vanno pagate, ma c'è stata apertura al dialogo. C'è disponibilità a venire incontro alla squadra. I calciatori parleranno anche con i propri agenti e legali, è un incontro definito abbastanza positivo.

C'è stato anche qualche confronto individuali che il presidente ha voluto con i suoi calciatori, per il momento De Laurentiis è andato via. Giornata sulla quale bisogna ancora lavorare per ricostruire l'accaduto, ma sostanzialmente incontro tendenzialmente positivo".