Sky - Incontro Ancelotti-ADL breve, il tecnico non si è dimesso e la società lo ha esonerato! I dettagli del contratto e della penale da pagare

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito delle ultime notizie in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'incontro tra Ancelotti e De Laurentiis non è stato lunghissimo. E' avvenuto all'hotel Vesuvio ma le parti hanno chiarito le loro posizioni ed Ancelotti ha mantenuto fede all'anticipazione fatta ai nostri microfoni non dimettendosi. Per questo la società l'ha esonerato. I dettagli del divorzio verranno svelati nelle prossime ore. Il contratto scadrà nel giugno del 2020 con opzione per un nuovo anno. Per non far esercitare questa opzione, il patron dovrà versare nelle casse del tecnico 500mila euro. C'era una speranza che la situazione potesse ricomporsi".