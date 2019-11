Sky - Incontro individuale di ADL con Mertens, il belga e Callejon pentiti: hanno provato a contattare il presidente negli scorsi giorni

Notizie calcio Napoli - Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha aggiornato a Sky Sport 24 i temi dell'incontro di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Una primissima ricostruzione dell'incontro: innanzitutto va colta la volontà di De Laurentiis di incontrare la squadra, in sala conferenze ha parlato con la squadra. Presente anche il figlio Edo, Carlo Ancelotti e Cristiano Giuntoli, oltre Chiavelli e tutta la squadra. Evidentemente gli argomenti importanti son stati toccati. I toni diversi nel corso della chiacchierata. Gli argomenti e i toni si son riscaldati sulle questioni di carattere disciplinare: resta rigorosa la posizione della società, ma uno spiraglio potrebbe aprirsi col tempo e coi risultati, con gli atteggiamenti giusti. De Laurentiis da buon padre di famiglia nell'atteggiamento ha alternato bastone e carota. Callejon e Mertens certo vivono la questione in maniera più complicata, Dries ha anche avuto un colloquio individuale con Aurelio De Laurentiis. E' prematuro dire se sia stato positivo o meno, c'è però l'apertura al dialogo da parte della società. I calciatori di tutto quanto accaduto oggi ne stanno parlando con agenti e legali, c'è lo spettro di una causa in Tribunale sui diritti d'immagine che mette ansia ai calciatori, ma De Laurentiis ha voluto in un certo senso anche rassicurarli.

Mertens e Callejon? Lusingati da diverse offerte, hanno manifestato la volontà di restare a Napoli. La scelta è sì professionale, ma anche di vita. Per lo spagnolo è allettante il campionato cinese di Hamsik e Benitez, che è un grande estimatore di Callejon. Resta una possibilità. Per Dries c'è tanta richiesta in Europa, qualche margine ce lo lasciamo ma in questo momento è difficile pensare che restino in maglia azzzurra. Entrambi i calciatori, sia Mertens che Callejon, nelle ultime settimane hanno anche provato anche ad avvicinare il presidente, per provare a parlarsi e capirsi. Si sono anche pentiti, han capito la scelta fatta l'altra sera col Salisburgo".