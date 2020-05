Come riferisce Sky Sport domattina dovrebbero partire i primi due cicli di tamponi per i calciatori del Napoli a castel Volturno. Per quanto riguarda gli allenamenti, ci saranno due sessioni di lavoro, con 12 calciatori impegnati per ogni sessione, 4 per ogni campo di gioco, assistiti da due membri dello staff tecnico. Tra un turno di lavoro e l'altro ci saranno 30 minuti di pausa per consentire il deflusso del turno precedente. Ogni calciatore avrà a disposizione un kit con almeno tre ricambi.