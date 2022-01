Sky - Il Napoli punta su Olivera: disputate 97 gare col Getafe e due ruoli, tutte le statistiche

La redazione di Sky Sport ha tracciato un profilo della carriera di Mathias Olivera, che piace al Napoli:

"Nato a Montevideo il 31 ottobre 1997, Mathias Olivera è un terzino sinistro che può essere impiegato anche come esterno di centrocampo. Cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, il Nacional, ha debuttato in prima squadra nel 2016. Olivera ha messo insieme due presenze in prima squadra prima del trasferimento al Getafe nell'estate 2017. Dopo un anno di apprendistato nella Liga, il club decise di mandare Mathias Olivera in prestito all'Albacete, in Segunda Division. Dopo sei mesi all'Albacete il terzino uruguaiano è tornato a disposizione di Pepe Bordalas, allora allenatore del Getafe, già a gennaio. Olivera in stagione ha totalizzato 18 presenze stagionali e un gol con gli azulones. In carriera ha giocato 97 partite con il Getafe, score completato da 2 reti e 5 assist".