Sky - Giovedì fissata un'altra cena per la SSC Napoli per volontà di ADL: ecco chi sarà presente

Ultime notizie calcio Napoli - Nuova cena per azzurri, De Laurentiis e Spalletti. L'ha voluta fortemente il patron della SSC Napoli, che l'ha fissata per dopodomani. A dare la notizia è Sky Sport.

L'inviato a Castel Volturno di Sky Sport Francesco Modugno ha raccontato della cena della SSC Napoli fissata per giovedì:

"Giovedì ancora una volta, per volontà del presidente Aurelio De Laurentiis, ci si ritroverà tutti quanti a cena dopo la qualificazione in Champions League. Ci saranno il presidente, Spalletti e il suo staff e i calciatori. Ci sarà un po' di tutto: la soddisfazione per quanto fatto, qualche rimpianto ma anche lo sguardo alla prossima stagione".