Notizie Napoli calcio. La squadra di Gattuso prosegue gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Come riportato da Sky Sport, oggi per il Napoli c'è stato solo lavoro di scarico, seduta più blanda rispetto al solito per conservare l’integrità del gruppo. Domani invece è prevista una nuova tornata di tamponi: a Castel Volturno c’è anche il ds Giuntoli che continua a lavorare alle varie trattative di mercato.