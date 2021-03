Ultime notizie calcio Napoli - A quanto pare tra il Napoli e Gennaro Gattuso, al di là di come andrà questo finale di stagione, sarà addio. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, infatti, il rapporto tra il tecnico ed il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è ormai compromesso. Troppo turbolenti, infatti, gli ultimi mesi e per questo non ci sarebbero i margini per un dietrofront del presidente. Le strade, dunque, a giugno si separeranno, con o senza la qualificazione in Champions League

Gattuso Napoli