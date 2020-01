SKY - Gaetano via a gennaio per trovare minutaggio in prestito, Mertens vola in Belgio: problemi fisici

Massimo Ugolini, inviato a Castel Volturno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Qualche dubbio di formazione, assenze importanti: Koulibaly non ci sarà così come Dries Mertens che è volato in Belgio per qualche problemino di natura fisica. Si è allenato a scartamento ridotto in questa settimana. Dovrebbe recuperare Fabian Ruiz, uscito dall'attacco influenzale: Allan centrale, con loro Piotr Zielinski. Gaetano dovrebbe andare via a giocare a gennaio, per dargli più minuti".