SKY - Flash mob del Napoli dai balconi: "Un giorno all'improvviso" cantato dai balconi alle 19.45!

Ultime calcio Napoli - Tutti in casa per l'emergenza coronavirus, anche il Napoli ha deciso di lanciare un'iniziativa social come un flash mob. Ore 19.45, questa sera, per far sentire tutti i tifosi un po' più vicini.

Flash mob SSC Napoli: cori dai balconi della città ore 19.45

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato a Sky Sport 24 del Napoli:

"Appuntamento mercoledì alle 10.30 a Castel Volturno, gli aggiornamenti dei prossimi giorni potranno cambiare i piani. I giocatori sono tutti a casa, si fan portare la spesa a casa: c'è quasi il divieto ad uscire per gli azzurri. Una tabella di mantenimento valida per tutti, adattata a seconda delle esigenze e delle possibilità dei calciatori di allenarsi a casa, sempre a contatto con lo staff medico che fa un lavoro completo anche con i dati cardio via internet. Ieri Insigne ha donato 100mila euro alla Regione Campania, c'è anche la sensibilità degli azzurri. Attenzione, perché il Napoli oggi ha previsto un flash mob che comunicherà sui profili social: l'invito è alle 19.45 per tutti i tifosi del Napoli ad affacciarsi dalle finestre e dai balconi per cantare 'Un giorno all'improvviso' tutti insieme".

Oggi, alle 19:45, facciamo cantare Napoli! Affacciati al balcone/finestra e canta “Un giorno all’improvviso...”! Manda un messaggio ai tuoi amici, vicini e dirimpettai e pubblica i video taggando @sscnapoli ed usando l’hashtag #HaDaPassaANuttata!



? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/eIXgtS6zdn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 14, 2020