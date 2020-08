Sky - Domani triangolare e primo test: dubbio modulo per Gattuso, esordio per Osimhen

Napoli - Il Napoli prosegue la sua preparazione a Castel di Sangro, con il quarto giorno di oggi che s'è concluso. Nella giornata di domani invece ci sarà il primo test per la squadra di Gennaro Gattuso: la prima uscita stagionale sarà in un triangolare con due squadre locali, il Castel di Sangro e L'Aquila.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarà spazio per tutti in questo primo test e servirà sicuramente per le prime osservazioni e indizi dal punto di vista tattico. C'è attesa per capire se si vedrà un Napoli con il classico 4-3-3 o con il 4-2-3-1 abbozzato in qualche allenamento finora: secondo i colleghi di Sky, infatti, il dubbio modulo persiste: la cosa certa è che in attacco ci sarà Victor Osimhen, al primo match non ufficiale con la maglia del Napoli.