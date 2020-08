Napoli - Clamorosa decisione a sorpresa presa da Victor Osimhen. Il nuovo attaccante del Napoli pare abbia cambiato numero di maglia. Non sarà il 9 scelto dal giovane calciatore nigeriano, ma secondo Sky Sport, pare abbia optato per la maglia numero 15. Il tutto si scoprirà domani, quando ci sarà la prima amichevole. Il giocatore si era informato sulla 9 indossata da Careca e Higuain, così come la 7 da Cavani. Pare stia ancora riflettendo.