Sky - Consiglio di Lega, decisa la prima ipotesi per la data di partenza del prossimo campionato!

Ultime notizie calcio Napoli - Nella giornata di oggi si è tenuto un Consiglio di Lega a dir poco importante per quello che è il futuro del movimento calcistico italiano in senso assoluto. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, la riunione ha partorito un’ipotesi per la data di inizio del prossimo campionato: la Serie A 2020/2021 potrebbe partire il 12 settembre. La decisione sarà eventualmente ufficializzata solo dopo il Comitato Esecutivo dell’UEFA che ufficializzerà le date di Champions ed Europa League. Si è parlato, poi, anche del campionato Primavera: il torneo 2019/2020 è concluso, mentre si giocherà la finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Verona.

Consiglio di Lega