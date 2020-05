Ultime calcio Napoli - Jose Maria Callejon e il Napoli, una storia d'amore arrivata ai titoli di coda. Lo spagnolo, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno, è al passo d'addio col il club azzurro.

Callejon

Addio Callejon, Gattuso ha già il suo sostituto

Domanda e offerta, come riporta la redazione di Sky Sport, sono troppo distanti le parti per un rinnovo. Sarà difficile sostituire lo spagnolo, ma Gattuso ha in mano delle soluzione per sopperire all'addio di Callejon, puntando su Matteo Politano.