SKY - Calciomercato Napoli, il Toronto fa sul serio per Insigne: si entra nel vivo della trattativa

Lorenzo Insigne e il suo futuro, si continua a trattare, continuano ad esserci voci di mercato. Nell'ultimo periodo è saltata fuori la voce del forte interessamento della MLS e del Toronto in particolare.

Ultime calcio Napoli

Secondo quanto riporta il giornalista Sky, Fabrizio Romano, nel corso del podcast 'Here we go', il Toronto fa sul serio per il capitano del Napoli con contratto in scadenza nel 2022. L’offerta del club di De Laurentiis non soddisfa Insigne ma non c'è neanche la fumata nera. Toronto prova in tutti i modi a corteggiare il calciatore: si sta entrando nel vivo del dialogo.