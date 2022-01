Sky - Bologna-Napoli, la probabile formazione: Lozano dal 1', Zielinski no e tra i pali ci sarà Meret

Deve riprendersi il Napoli dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina. Falcidiati da infortuni e con alcuni giocatori convocati in Coppa d'Africa, i partenopei si preparano ad affrontare la trasferta di Bologna. Come riporta Gianluca di Marzio sul proprio sito, in porta, dunque, sarà ancora titolare in campionato Meret. Difesa confermata con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Davanti all'ultima linea, ritorno Fabian Ruiz insieme a Lobotka. Politano e Lozano vengono lasciati sulle fasce con Elmas (occhio però alla situazione di Zielinski). Il centravanti titolare sarà ancora Andrea Petagna.

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna. All. Spalletti.