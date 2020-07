Sky - Atalanta-Napoli, le ultime sulla formazione azzurra: quattro cambi rispetto alla SPAL, un solo ballottaggio per Gattuso

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Saranno quattro i cambi di Gattuso nella partita contro l’Atalanta rispetto all’undici sceso in campo contro la SPAL. Ritorna tra i pali Ospina, così come giocherà di nuovo Di Lorenzo in luogo di Hysaj. Ci sarà il ritorno di Zielinski e Demme. Il solito dubbio riguarda il ballottaggio tra Politano e Callejon, con il primo in leggero vantaggio. Per il resto tutto confermato, a partire da Mertens ed Insigne”.