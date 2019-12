Sky - Ancelotti sceglie il ritiro, parte del gruppo non è d'accordo! Per una frangia della rosa non è la soluzione: i dettagli

Massimo Ugolini, inviato a Castel Volturno, ha parlato a Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ancelotti ha scelto di andare in ritiro, va detto però non tutti i calciatori del Napoli hanno condiviso la scelta di andare in ritiro. Una parte del gruppo s'è trovata d'accordo con l'allenatore, un'altra parte era meno convinta che possa essere la soluzione giusta per trovare una via d'uscita alla crisi profonda. E' ovvio che bisognerà aspettare i prossimi giorni e la partita di Udine per capire se in qualche modo questa decisione produrrà effetti positivi".