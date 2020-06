Notizie Napoli calcio. Il clan azzurro prosegue il lavoro al Training Center di Castel Volturno per arrivare in buone condizioni alla ripresa del calcio giocato. Come riportato da Sky Sport, gli azzurri oggi hanno riposato (stop già concordato) e faranno altrettanto domenica. La ripresa è fissata per domani e sabato, con Gattuso che sarà regolarmente presente in campo per seguire l'evolversi del lavoro dei suoi ragazzi.