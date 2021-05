Sky - Allegri non chiude la porta al Napoli, ma Spalletti resta il favorito: cifre e dettagli della proposta degli azzurri

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli si sta guardando attorno a caccia del nome del tecnico da far accomodare sulla panchina al posto di Gennaro Gattuso ed in tal senso quello di Massimiliano Allegri è da diverso stempo che stuzzica le fantasie di Aurelio De Laurentiis. Negli ultimi mesi ci sono stati anche dei contatti tra le parti, con l'ex allenatore della Juventus che non ha chiuso la porta al progetto napoletano. Detto ciò, il favorito resta Luciano Spalletti. ADL, infatti, gli ha già presentato una offerta da 2,5-2,8 milioni di euro d'ingaggio all'anno, più eventuali bonus, ottenendo tanta disponiblità da parte dell'ex Roma ed Inter, tra le altre. Da depennare, invece, dalla lista Galtier, che dovrebbe finire al Lille.

Spalletti Napoli