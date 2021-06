Aver perso sette partite di Serie A in esclusiva ha comportato una rimodulazione delle tariffe in casa Sky. Il pacchetto Calcio, gratuito per i mesi di luglio, agosto e settembre, costerà 5 euro dal prossimo 1° ottobre e fino alla fine del 2021 sarà possibile rimuoverlo dall’abbonamento senza dover sostenere costi ulteriori. Sky Calcio offrirà tre gare di Serie A (visibili anche su Dazn), la Serie B, la Premier League, la Ligue 1 e la Bundesliga.