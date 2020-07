Bufera, in Spagna, contro Ever Banega, ex centrocampista dell'Inter attualmente protagonista per le ultime settimane a Siviglia. Dall'anno prossimo, invece, sarà un giocatore dell'Al Shabab.

L'argentino, nelle scorse ore, è stato pizzicato in un locale di Valencia senza mascherina, mentre balla in compagnia. Immagini che hanno alzato un inevitabile polverone: nella discoteca Mya, infatti, sono stati registrati 12 casi di coronavirus.