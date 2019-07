Il sito del Liverpool ha commentato la sfida di domani sera contro il Napoli: "Passare dal secondo posto al primo, dopo essere arrivato secondo per tre volte negli ultimi quattro anni. Gli azzurri possono essere orgogliosi di essersi affermati come seconda forza in Italia, a 13 anni di distanza dalle sei stagioni di esilio tra B e C. La coppia con Koulibaly, quando tornerà dall'Africa, avrà la pretesa di essere una delle migliori in Europa".