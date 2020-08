Siparietto di Hugo Maradona, fratello di Diego, che è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Battuta con Alvino e De Maggio in diretta. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Se dite che Messi è meglio di Maradona vi vengo a cercare a tutti e due. So dove lavorate“.