Simeone-Napoli, indizio di mercato? Il Cholito nemmeno in panchina nell'amichevole Verona-Cremonese: c'è Barak

Calciomercato Napoli. Hellas Verona affronta in amichevole la Cremonese. Nemmeno in panchina Giovanni Simeone, obiettivo del Napoli che aspetta di cedere Petagna al Monza per affondare il colpo.

Simeone

Simeone-Napoli, indizio di mercato?

La seconda amichevole di fila che salta Simeone che attende solo la cessione di Petagna da parte del Napoli per accasarsi in azzurro. Di seguito le formazioni della gara, che vedono in panchina l'altro obiettivo azzurro Barak.