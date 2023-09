Shock in Colombia, il presidente del Tigres ucciso a colpi di pistola dopo una partita

Notizie calcio. Edgar Paez, presidente del Tigres - club colombiano che milita in seconda divisione - è stato ucciso poco dopo una partita persa dal suo club contro l'Atletico. Lo ha confermato lo stesso club sudamericano.

Secondo i media locali, il 63enne aveva da poco lasciato lo stadio Metropolitano de Techo in auto, in compagnia della figlia, quando è stato avvicinato da due uomini su una moto che gli hanno sparato da distanza ravvicinata. Paez è morto immediatamente, illesa la donna: la polizia di Bogotà indaga per omicidio.