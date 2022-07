Sessione autografi Meret e Lobotka, flop clamoroso: tantissimi tifosi presenti, ma i calciatori vanno via subito! | VIDEO CN24

Ultime notizie calcio Napoli - In piazza Plebiscito a Castel di Sangro si era creata una gran ressa per la sessione di autografi organizzata la SSC Napoli e che avrebbe dovuto vedere protagonisti Stanislav Lobotka ed Alex Meret. I due calciatori, però, una volta arrivati nello stand dedicato all'ente del turismo dell'Abruzzo, si sono trattenuti per non più di due minuti e sono andati immediatamente via insieme ai dirigenti che li accompagnavano.

Napoli, polemiche per la sessione di autografi

Grandissima delusione per i tifosi lì presenti, che hanno polemizzato con questa scelta del club che, allo stato attuale delle cose, risulta difficile da capire. Non avendo alternative, i presenti hanno poi chiesto delucidazioni ai poliziotti lì presenti che, però, non hanno saputo aggiungere alcun dettaglio.

Clicca sul video e sulle foto in allegato