Ultime notizie calcio. Una finale playout che ha regalato emozioni fino all'ultimo secondo: il Pescara trionfa ai rigori e mantiene la cadetteria, condannando il Perugia alla retrocessione in Serie C. I tempi regolamentari erano terminati 2-1 in favore della squadra di Oddo (che aveva così pareggiato il risultato dell'andata): decisivi così i tiri dal dischetto che hanno sorriso agli abruzzesi.