Serie B - Finisce in rissa Juve Stabia-Virtus Entella: Coppolaro in ospedale, 3 tesserati gialloblù in stato di fermo

Notizie Calcio Napoli - Post gara decisamente agitato a Castellammare di Stabia, dove si sono affrontate Juve Stabia ed Entella.

Come evidenziato da TuttoMercatoWeb.com, a seguito di un diverbio - anche fisico - con un dirigente locale, il calciatore dei liguri Mauro Coppolaro è stato trasportato in ospedale per accertamenti. che non hanno evidenziato però una grave situazione, tanto che il giocatore ripartirà con la squadra e sarà poi visitato a Lavagna.

Ma non è finita qui. Alla scena erano presenti un delegato della Lega B e le forze dell’ordine e delegati della Lega, che hanno portato in caserma, dove si trovano tutt’ora in stato di fermo, il collaboratore tecnico delle Vespe Pasquale D’Inverno, l’attaccante Luigi Canotto e una terza persona (probabilmente un dirigente) legata al club campano.

Sia il club Entella che Coppolaro sono intenzionati a sporgere denuncia sia verso le tre persone citate che verso la Juve Stabia, ma dovranno prima avere l’ok del Presidente della FIGC Gabriele Gravina.