Serie A, Verona-Bologna 2-1: gli scaligeri a due punti dalla zona Europa

Il 23° turno di Serie A si apre col successo del Verona in rimonta sul Bologna. Al "Bentegodi" finisce 2-1 per gli uomini di Tudor, confermando il grande stato di forma.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Emergenza piena per Mihajlovic che sceglie di giocare senza attaccanti di ruolo, con Barrow in Coppa d'Africa e Arnautovic non al meglio e in panchina, assieme a Van Hooijdonk, a un passo dal ritorno in Olanda e Falcinelli, che ha giocato fin qui 41'. De Silvestri è positivo al Covid-19, Dominguez gioca con i problemi alla spalla, poi sarà operato. Soumaouro è infortunato, gioca Bonifazi. Nell'Hellas recupera Ceccherini, che era affaticato dopo l'ultima partita. Riposa invece Tameze mentre si rivede dal 1' Faraoni da quando aveva avuto il Covid.

RETI SPETTACOLARI - Partita piacevole, col Verona che fa sostanzialmente la partita, spingendo da subito per rompere l'equilibrio e trovando un Bologna compatto che difende bene in 5. E a sorpresa sono i felsinei a passare in vantaggio, con un gran gol di Riccardo Orsolini al 14'. Azione che parte da Skorupski, che trova proprio l'attaccante spizzare di testa per Svanberg, a seguire per Soriano che la alza ed esalta le qualità balistiche di Orsolini: il numero 7 si coordina e in girata di sinistro scarica un tiro preciso che supera Montipò. Quarto gol in campionato per lui, tutte nelle ultime quattro partite giocate. Pareggio dell'Hellas altrettanto bello, che arriva al 39' con Gianluca Caprari che ci mette il tacco su un traversone di Lazovic e sorprende Skorupski.

DOMINIO SCALIGERO - Il secondo tempo vede il Verona spingere con maggior insistenza: nei primi minuti Simeone ha due palle gol, poi ci va vicino Caprari. Se la difesa bolognese traballa, ci pensa Skorupski a metterci più di una pezza. Bologna che, come se non bastassero le tante indisponibilità, deve alla fine rinunciare a Dominguez per un problema alla spalla. Il forcing veronese e i cambi di Tudor vengono premiati. L'azione del 2-1 è tutta confezionata dai nuovi entrati: Tameze recupera un pallone e lancia in profondità, trova Lasagna che dalla destra mette in mezzo e trova Kalinic a centro area che supera Skorupski di testa. Il croato non segnava da tre mesi.

LA CLASSIFICA - Verona che centra il suo secondo successo consecutivo, scavalca il Torino e si porta a -2 dalla zona Europa. Gli uomini di Tudor se la vedranno alla ripresa del campionato contro la Juventus all'Allianz Stadium. E lo faranno senza il "Cholito" Simeone, diffidato e stasera ammonito. Bologna che resta 13° posto ma soprattutto conferma il trend negativo: 3° ko consecutivo, 6° nelle ultime 7 partite. Il prossimo turno al Dall'Ara arriverà l'Empoli. La pausa di due settimane, se non altro, dovrebbe restituire a Mihajlovic diversi giocatori.