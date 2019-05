Serie A, ridotte le squalifiche di Veretout, Dijks e Ionita

Arrivano buone notizie per Fiorentina, Bologna e Cagliari, che in vista del prossimo turno di Serie A potranno avere a disposizione tre importanti pedine. Come si apprende da un comunicato della FIGC, la Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto i ricorsi delle tre società riducendo da due giornate a un solo turno le squalifiche dei calciatori Jordan Veretout (Fiorentina), Mitchell Dijks (Bologna) e Artur Ionita (Cagliari). I calciatori saranno a disposizione nel fine settimana per le gare di campionato.