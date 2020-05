Serie A, nessun rischio preliminari coppe europee in caso di stop del campionato

Ultime calcio - La Serie A può riprendere e dare i verdetti sul campo oppure può fermarsi e a quel punto, con criteri scelti in autonomia dalla Figc, dovrà consegnare la lista delle squadre qualificate alle coppe europee 2020/21: questa la posizione ufficiale della Uefa in merito ai criteri di accesso alle prossime Champions ed Europa League. Non esiste rischio di turni preliminari per le coppe europee per i Paesi - Italia compresa, dunque - che decideranno eventualmente di non riprendere il campionato.

