Serie A, Mertens e la top 10 dei giocatori in scadenza

Calciomercato - Tanti sono i calciatori in Serie A in scadenza di contratto a fine stagione. Alcuni dei quali hanno già accordi per il futuro: Franck Kessié è promesso sposo del Barcellona. Mentre Luiz Felipe lascerà a parametro zero la Lazio per trasferirsi al Betis Siviglia.

Napoli Fiorentina Mertens Callejon

La top 10 dei giocatori in scadenza