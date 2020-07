Serie A, la Juventus è campione d'Italia: superata la Sampdoria, Sarri può festeggiare [CLASSIFICA]

Ultime calcio - La Juventus ha vinto il campionato di Serie A stagione 2019-2020. Una stagione travagliata, particolare, complice il lockdown, il coronavirus e il lungo stop. La stagione è ripresa e ha visto la formazione di Maurizio Sarri andare in difficoltà spesso, perdere terreno, ma riuscire alla fine ad aggiudicarsi lo scudetto. All'Allianz Stadium finisce 2-0 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo, che fallisce anche un calcio di rigore, e Bernardeschi contro la Sampdoria e Sarri, ex allenatore del Napoli, può festeggiare il tricolore. Questa la classifica finale, clicca per ingrandirla.

Classifica serie A