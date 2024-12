Serie A in Tv: una partita gratis su DAZN per questo turno

Serie A in Tv gratis su DAZN. Arriva la clamorosa occasione per tutti i tifosi che vorranno vedere la prossima partita di campionato, si tratta di un big match trasmesso in chiaro grazie a Dazn.

Novità importantissima per quella che sarà il prossimo turno con la 16a giornata che metterà di fronti grandi sfide in Serie A tra cui quello che è un big match per le prime posizioni di classifica.

Quale partita sarà trasmessa a questo giro in diretta su DAZN? Perché c'è una piacevole novità di quest'anno che riguarda proprio la messa in onda in chiaro di un match una tantum da parte di DAZN.

Serie A in chiaro: quale partita in onda gratis su DAZN

E' noto che la Serie A è di diritto di DAZN che vanta tutte le partite e 3 in co esclusiva ogni giornata sono visibili anche su Sky. Ora però arriva una notizia molto importante e imperdibile per i tantissimi tifosi appassionati. Perché come già capitato in questa stagione, c'è una novità che riguarda la possibilità di vedere in diretta gratis una partita su DAZN.

La partita scelta he sarà trasmessa gratis per questo turno è il big match Lazio-Inter in chiaro in Tv su DAZN. Non c'è bisogno di abbonarsi a DAZN e i primi 2 milioni di utenti che si registreranno come nuovi alla piattaforma Dazn avranno l'occasione di vedere Lazio Inter in diretta gratis.

Basterà semplicemente registrarsi al sito o all'app della piattaforma, inserendo i propri dati. Il match sarà visibile in chiaro per i primi due milioni di spettatori che si registreranno. Per registrarsi da Smart Tv bisognerà aprire l’app DAZN, cliccare su ‘Guarda Gratis’, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria e-mail per vedere la partita. Per fruire della miglior esperienza, DAZN consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app e di sintonizzarsi il prima possibile.