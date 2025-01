Serie A, classifiche a confronto: +16 Napoli, che tracollo la Juve

Classifiche a confronto dopo 21 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione il Napoli capolista ha ben 16 punti in più. Insegue l'Inter, potenzialmente con gli stessi punti in classifica dei partenopei. La squadra di Inzaghi dopo 20 partite giocate ha quattro punti in meno.

Nonostante l'ultima sconfitta, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini viaggia con una media di 10 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Saldo positivo anche per la quarta della classe: la Lazio di Baroni ha tre punti in più rispetto a quella di Sarri. Confronto fortemente negativo sia per la Juventus che per il Milan: -15 per i bianconeri, -10 per i rossoneri.

In coda spicca il meno dodici del Monza. L'Hellas terzultimo ha comunque una media punti migliore rispetto allo scorso campionato. Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A.

Napoli 50 punti (+16 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 21 partite di campionato )

) *Inter 47 ( -4 )

) Atalanta 43 ( +10 )

) Lazio 39 ( +3 )

) Juventus 37 ( -15 )

) *Fiorentina 33 ( -1 )

) *Bologna 33 ( +1 )

) *Milan 31 ( -11 )

) Roma 27 (-5 )

) *Udinese 26 ( +8 )

) Torino 23 ( -5 )

) Genoa 23 ( -2 )

) Cagliari 21 ( +3 )

) Empoli 20 ( +4 )

) Parma 20 ( in Serie B )

) Lecce 20 ( -1 )

) *Como 19 ( in Serie B )

) Hellas Verona 19 ( +2 )

) Venezia 15 ( in Serie B )

) Monza 13 (-12)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 20 partite della Serie A 2023/24.