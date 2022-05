Serie A, cambiano i parametro del Decreto crescita: chi potrà adottarlo

Napoli Calcio - Cambia la soglia del Decreto crescita in Italia. Lo riporta il Corriere della Sera oggi in edicola:

La norma era stata studiata per attirare i migliori cervelli, nel calcio i campioni come Ronaldo e Ibrahimovic. Dopo che l’adozione del decreto si è diffusa a macchia d’olio, anche nelle formazioni giovanili, la Figc e l’Aic si sono battute per l’abolizione.

Per contro Valentina Vezzali ha appoggiato la linea del presidente della Lega di A, Lorenzo Casini (foto) determinato ad abbassare la soglia di applicazione alla cifra di 500 mila. Ieri il punto di incontro fra le posizioni: in commissione Bilancio e Finanze del Senato è stato approvato l’emendamento proposto da Tommaso Nannicini del Pd. Potrà godere del vantaggio fiscale solo chi ha contratti superiori al milione di euro (al lordo Irpef) e abbia compiuto almeno 20 anni.