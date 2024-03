Sentenza Acerbi, due pesi e due misure: ecco cosa accadde nel 2021 con gli insulti di Santini a Mawuli

Mirko Calemme, giornalista di AS, commenta sui social quanto avvenuto con la sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus sottolineando come nel 2021 le cose fossero andate diversamente in un caso analogo:

"Nel 2021 la Corte Federale d'Appello confermò le 10 giornate di squalifica a Claudio Santini del Padova per un insulto razzista a Shaka Mawuli, ricordando il "principio consolidato in giurisprudenza" secondo il quale "il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni". Nel caso di Santini c'era ANCHE un testimone, ma il principio della Corte (ribadisco: "ANCHE DALLE SOLE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA") resta. Bisognerebbe parlarne".