Sembrava che la maledizione degli infortuni nel Napoli fosse finita con l’addio di Conte, invece il trend prosegue

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto ieri a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore del Napoli ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Sembrava che la maledizione degli infortuni nel Napoli fosse finita con l’addio di Conte (37 nella passata stagione), invece il trend prosegue: "Dovrà sottoporsi ad una serie di terapie della durata di due settimane, dopo di che potrà ricominciare il lavoro atletico. Quanto resterà fuori? Non meno di un mese fino ad un massimo di due. Questo incidente capita proprio in prossimità dell’inizio del tour de force: 9 partite in 29 giorni. Vergara dovrà saltare le 5 di campionato e le 3 di Champions. L’auspicio è di riaverlo per il match contro la Lazio, se i tempi di recupero saranno di breve durata".