Schira svela il nome del giocatore risultato non idoneo a giocare in Serie A

Nicolò Schira, giornalista, svela su Twitter il nome del giocatore a cui faceva riferimento il medico sociale della Lazio, Pulcini, in una intervista pubblicata questa mattina dall'edizione odierna de Il Messaggero (clicca qui per leggere l'intervista). Si tratta di Pavlovic del Milan:

"Il giocatore in questione che non era stato ritenuto idoneo da Pulcini era Strahinja Pavlovic (ora al Milan) come raccontato già in estate dall’allora ds della Lazio Igli Tare: “Trovammo subito l'accordo ma purtroppo non passò le visite, il medico non diede il via libera”.