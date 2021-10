Scenetta comica in Messico-Canada: Lozano gesticola per protestare e rifila una sberla ad un compagno [VIDEO]

Video Napoli. Le soste per gli impegni delle Nazionali sono proverbialmente molto noiose per i tifosi azzurri, ma qualche volta regalano emozioni che non riguardano esclusivamente l'aspetto tecnico-tattico.

Lozano, manata in faccia al compagno

Quello che è successo durante Messico-Canada, e che vede protagonista proprio l'attaccante azzurro, Hirving Lozano, ne è l'esempio concreto.

El Chuky, infatti, nella ripresa, è intento a protestare vivacemente con l'arbitro. L'attaccante gesticola allargando il braccio, non accorgendosi della presenza di un suo compagno che si becca una bella manata in pieno volto.

Lozano Messico

Il momento perde istantaneamente la sua serietà con i tre protagonisti che ridono per l'accaduto. Il match è poi terminato 1-1.

Guarda il video in allegato!