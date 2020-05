Scene surreali a Milano: dei ragazzi ballano per strada festeggiando l'inizio della fase 2 [VIDEO]

Ultime notizie - Davvero surreali le scene che si sono viste questa mattina per le strade di Milano. Dei ragazzi, infatti, per festeggiare, per così dire, l'inizio della cosiddetta fase 2 nella lotta al Coronavirus, hanno iniziato a ballare con la musica messa ad altissimo volume rischiando seriamente di vanificare gli sforzi fatti dai milanesi ed in generale da tutti gli italiani negli ultimi due mesi. Le immagini ovviamente hanno fatto in pochissimo tempo il giro del web e si è sollevata una onda di indignazione davvero notevole.

Clicca sul video in allegato