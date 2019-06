Scandalo calcioscommesse in Spagna, Immobile si difende: "Sciacquatevi la bocca!"

E' scoppiato il caos in Spagna con la cosiddetta "Operazione oikos" relativa al calcioscommesse e che vedrebbe coinvolto, tra gli altri calciatori, anche il bomber della Lazio, napoletano di nascita, Ciro Immobile. Ci aveva già pensato il suo legale a dichiararlo innocente ma questa mattina il centravanti di Torre Annunziata ha voluto dire la sua con parole molto forti condivise con i seguaci su Instagram, in modalità stories.

"Criticatemi quanto vi pare come calciatore ma sciacquatevi la bocca prima di parlare dell’uomo. Ci sono momenti nella vita che vanno affrontati e non sopportati, ci sono momenti dove devi agire e non dormire, ci sono dei momenti dove devi gridare chi sei e non farti dire chi sei"