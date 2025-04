Ultime calcio - Una rete in pieno recupero di Orsolini al Dall'Ara ha mandato ko l'Inter, con l'aggancio in vetta da parte del Napoli, e regalato al Bologna una vittoria in chiave Champions importante. Roberto Saviano ha festeggiato cos' sui proprio social:

"Goool. Un gol contro la curva più ndranghetista del paese, contro una società l'Inter che ha fatto della sua ambiguità con i clan la sua cifra"