Sassuolo-Napoli, Repubblica: Gattuso ripartirà da sette certezze: in bilico la posizione di tre big

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli non può più fallire, già a partire dalla prossima gara che vedrà gli azzurri di scena contro un Sassuolo in ottima forma, come confermato dal buon pareggio conquistato a San Siro contro il Milan. Come si legge sull'edizione di oggi del quotidiano "La Repubblica", Gattuso ha intenzione di ripartire dalle seguenti certezze: Meret, Di Lorenzo, la coppia di difensori centrali composta da Manolas e Luperto, considerando le indisponibilità dello squalificato Maksimovic e dell'infortunato Koulibaly, ma anche Allan, Zielinski e Milik. Da valutare, invece, le posizioni di Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz ed José Maria Callejon, apparsi a dir poco in ombra nel testa a testa di sabato contro il Parma.

