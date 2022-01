Sassuolo, guai per Schiappacasse: arrestato in Uruguay, il motivo [VIDEO]

Guai per l'attaccante di proprietà del Sassuolo, Nicolas Schiappacasse. Il giocatore reduce dall'esperienza al Penarol e in attesa del rinnovo del prestito, si trova in Uruguay ed è stato arrestato. Come riportato da El Pais, l'attaccante classe 1999 è stato fermato a un posto di blocco sulla strada e poi arrestato dalla polizia a Maldonado, mentre stava andando ad assistere all'amichevole tra Penarol e Nacional. L'attaccante si trovava in un'auto con altre tre persone e al momento della perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola calibro 9, per la quale è stato arrestato.

